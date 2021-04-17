Bergama Belediyesi'nden 'depremzedeler için toplanan yardım kolileri' ile ilgili iddialara yanıt - Son Dakika

Bergama Belediyesi'nden 'depremzedeler için toplanan yardım kolileri' ile ilgili iddialara yanıt

17.04.2021 00:36
Bergama Belediyesi'nden 'depremzedeler için toplanan yardım kolileri' ile ilgili iddialara yanıt, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım kolilerinin Bergama Belediyesi tarafından Ramazan kolisi olarak dağıtıldığı iddiası üzerine belediyeden açıklama geldi.

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım kolilerinin Bergama Belediyesi tarafından Ramazan kolisi olarak dağıtıldığı iddiası üzerine belediyeden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ilçe kaymakamlığına gelen 3.035 yardım kolisinden 2.735'inin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı, 300 kolinin ise yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı süresince günlük sıcak yemek olarak verildiği bildirildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için toplanan yardım kolileri ile ilgili, dün CHP'li Meclis Üyesi Selim Tok, Elazığ, Balıkesir, Isparta, Gümüşhane gibi valiliklerden gelen gıda yardımlarının aylardır Bergama Belediyesi'nin tekstil fabrikası depolarında bekletildiği ve Ramazan kolisine dönüştürüldüğünü iddia etmişti.

CHP'li Tok'un iddiası üzerine bugün Bergama Belediyesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bergama Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal belediyecilik gereğini yerine getirmek üzere iki yıldır yaptığı yardım çalışmaları; pandemi döneminde Bergama'da yaşayan herkesin evinde AŞ pişmesi için yürüttüğü gıda dağıtımı ile önemli bir sosyal politika gerekliliğini yerine getirirken hiç de hak etmediği bir tartışmanın içine çekilmek istenmektedir" denildi.

"300 yardım kolisi gıda ihtiyacı için ayrılmıştır"

Yapılmak istenilenin Algı Operasyonu olduğu belirtilen açıklamanın devamında, "İzmir İlinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında hamiyetperver vatandaşlarımız tarafından ilimize yapılan yardımlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere İlçemiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 3.035 koli yardım gönderilmiş, bu kolilerin 2.735'inin ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kalan 300 yardım kolisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce onaylanan proje kapsamında Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bergama Belediyesi arasında 12.11.2019 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Belediyemize ait Aşevi'nden sosyal yardıma muhtaç vatandaşımıza sağlanan günde bir öğün sıcak yemek üretiminde kullanılmak üzere gıda ihtiyacı için ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Ramazan ayı süresince günlük sıcak yemek olarak ulaştırılmaktadır"

Açıklamanın devamında, "Bu ayrılan 300 gıda kolisi Belediyemiz Aşevi'nde depo imkanı bulunmadığından Belediyemizin söz konusu deposunda saklanmaktadır. Depolanan bu kolilerin tasnifi yapılarak aşevimize peyderpey gönderilip aşevimizde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Ramazan ayı süresince günlük sıcak yemek olarak ulaştırılmaktadır. Bergama Belediye aşevinden sıcak yemek olarak günlük 550 kişiye yapılan yardımın 320 kişisinin gideri yukarıda bahsedilen proje ve protokol kapsamında Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Medyadaki fotoğraflarda yer alan Belediyemizin ambalajıyla paketlenen ürünler, Belediyemiz tarafından kendi imkanlarımız ile alınıp dağıtımı yapılan kolilerdir" diye belirtildi. - İZMİR

Hisarcık, Bergama, Ramazan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bergama Belediyesi'nden 'depremzedeler için toplanan yardım kolileri' ile ilgili iddialara yanıt - Son Dakika


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