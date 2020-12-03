Bergama Belediyesi, Süt OSB için karar aldı - Son Dakika

Bergama Belediyesi, ilçede kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'ne iştirak etmek üzere karar aldı.

Bergama Belediyesi'nin 2020 yılı son meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun Ankara'da olması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Aşkın Uyar'ın yönetiminde yapıldı.

Uyar, koronavirüs nedeniyle vefat eden belediye çalışanı Ali Duraç için başsağlığı dileyerek, "Mesai arkadaşımızın vefat etmesi bizi derinden üzdü. Ailesi, yakınları ve belediyemize başsağlığı diliyorum" dedi.

Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri de taziyelerini dile getirdi.

Toplantıda ilçede kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'ne iştirak etme önergesi kabul edildi.

Alibeyli Mahallesi sınırlarında kurulacak Süt İhtisas OSB ile ilk etapta 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı, katma değeri yüksek süt ürünleri, damızlık düve yetiştiriciliği, süt işleme tesisleri, hastalıklardan arı ortamların oluşturulacağı ifade edildi

Toplantıda ayrıca Bergama'da tüm şehitlerin aziz hatırasının yaşatılması için ormanlık alan oluşturulması da oy birliği ile kabul edildi.