Bergama Belediyesi tam kapanma sürecine hazır - Son Dakika

Bergama Belediyesi tam kapanma sürecine hazır

29.04.2021 15:13
Bergama Belediyesi tam kapanma sürecine hazır, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma süreci öncesi Bergama Belediyesi tarafından ilçede hizmetler yönünden herhangi bir aksama olmaması için gerekli bütün önlemler alındı.

Başkan Koştu, "Tam kapanma süresince vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önlemlerimizi aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma süreci ile ilgili Bergama Belediyesi'nin tüm önlemlerini aldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Koştu, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için temel belediyecilik hizmetlerimiz İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda vatandaşla temaslı birimlerimizde yüzde 50 kapasiteyle, vatandaşlarımızla teması olmayan birimlerimizde ise Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak devam edecek" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; AŞEVİMİZ KAPANMA SÜRESİNCE DE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDA, CAN DOSTLARIMIZ İÇİN BESLEME FAALİYETİNE DEVAM"

19 gün sürecek olan tam kapanma döneminde Belediye Aşevi ve Sosyal Yardımlaşma hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Başkan Koştu, "Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Fen İşleri, İmar İşleri, Sosyal Yardımlaşma ve Zabıta Müdürlüklerimiz ile Vefa Destek Ekiplerimiz, Nöbetçilerimiz, Hayvan Barınağımız İçişleri Bakanlığımız Genelgesi'ne uygun yaptığımız düzenleme ile Veznelerimiz, Tahsilat, Emlak ÇTV, Tebligat, Mali Hizmetlerimiz yüzde 50 azaltılmış dönüşümlü ve bazı birimlerimizde süreç içerisinde lüzumu halinde uzaktan çalışma yöntemi ile temel belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan hemşehrilerimizin yanında 7/24 olmaya devam edeceğiz"dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "CAN DOSTLARIMIZ İÇİN VATANDAŞLARIMIZDA MUTLAKA DİKKAT ETMELİ"

Yılın her döneminde olduğu gibi tam kapanma süresince de sokaklarda yaşayan can dostlar için oluşturulan plan dahilinde besleme faaliyetine devam edileceğini açıklayan Başkan Koştu, "Can dostlarımız bizlere emanet. Oluşturduğumuz besleme noktalarında can dostlarımız için sürekli mama dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ama bu süreçte tüm hemşehrilerimizin can dostlarımız için kapılarının önüne yemek ve bir kap su koymalarını bekliyoruz. Can dostlarımızın aç kalmaması her bir vatandaşımızın sokaklarında daha gözlemleyici olmalarını rica ediyorum. Hep birlikte bu süreci kurallara riayet ederek geçirebilirsek, yaz mevsimi ile birlikte rahatlarız diye umuyorum. Bu sürecin hepimiz için zor olduğunun farkındayız. Esnafımızdan işçimize, ev hanımlarımızdan öğrencilerimize hepimiz bir an önce eski normal yaşantılarımıza dönmeyi istiyoruz. Bunun için alınan kararlara mutlaka uymalıyız. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu süreçte biz tüm personelimizle vatandaşlarımız için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Bu bayramı evlerimizde geçirsek de sabrımızın sonunda kazanan biz olacağız. Daha nice bayramları yine bir arada kutlayacağız" dedi.

Bergama Belediyesi tam kapanma sürecine hazır

Bergama Belediyesi, Koronavirüs, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama Belediyesi tam kapanma sürecine hazır - Son Dakika


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