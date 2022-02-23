Bergama Belediyesinde temizlik işçilerine ek maaş zammı - Son Dakika
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Bergama Belediyesinde temizlik işçilerine ek maaş zammı

23.02.2022 10:12
Bergama Belediyesinde temizlik işçilerine ek maaş zammı

Bergama Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında belediye çalışanlarına ek zam yapılmasına yönelik ek protokol imzalandı.

Bergama Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında belediye çalışanlarına ek zam yapılmasına yönelik ek protokol imzalandı.

Belediyede temizlik işleri kadrosunda çalışan 3 şirkete bağlı işçilerin maaş ve sosyal haklarına ilave zam getiren ek protokolün imzalanması nedeniyle işçiler tarafından teşekkür etkinliği düzenlendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Hakan Koştu, göreve geldikleri dönemde Bakırçay şirketi bünyesinde çalışan işçilerin önceki dönemde belediyede yetkili olan sendika ile belediyenin mahkemelik oluşu nedeniyle zam alamadığını, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından imzalanan protokolle maaş ve sosyal hakların iyileştirildiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını sonucu enflasyonda beklenmeyen artışlar nedeniyle Hizmet-İş Sendikası'nın talebi doğrultusunda ek protokol yaptıklarını ve maaşlarda yeniden iyileştirme yapıldığını aktaran Koştu, şunları kaydetti:

"Bizlere yaptığınız bu teşekkürü en çok hak edenler hemşehrilerimiz. Kadim şehrimiz Bergama'yı en iyi şekilde temizlemeliyiz. Çöp konteynırlarını ve etrafını, cadde ve kaldırımlarımızı pırıl pırıl temizleyerek hemşehrilerimize teşekkür etmiş olacağız."

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ise Koştu'ya işçiler ve sendika adına teşekkür etti.

Şimşek, "Gerek sözleşmemiz sürecinde gerekse ek protokol sürecinde Başkan Koştu ve başkan yardımcılarımız Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu taleplerimize olumlu yaklaşım sergilediler. Sözleşme masasında işçilerimizin haklarını koruyabilmek için yaptığımız sıkı sıkıya pazarlıklar ardından bugün geldiğimiz noktada her bir işçimizin yüzü gülüyor. İşçilerimizin bu sevinci bizleri de ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Ek protokolle işçilerin ocak ayından itibaren maaşlarının 5 bin 370 lira ile 9 bin 795 lira arasında gerçekleştiği ifade edildi.

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Hizmet İş Sendikası, Bergama Belediyesi, Sendika, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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