Bergama Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Bergama Belediyesi iştiraki Bakırçay A.Ş. ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 363 işçinin yararlanacağı Toplu İş Sözleşmesine (TİS) göre, yüzde 15 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda ücret zammı uygulandı, sosyal haklarda artış ve yenilikler sağlandı.

Bergama Belediyesi iştiraki Bakırçay A.Ş. ve Hizmet-İş Sendikası arasında, iş sözleşmesinin imzalanması için tören düzenlendi. İmza töreni öncesi Bergama Belediyesi hizmet binası önünde, Hizmet-İş Sendikası tarafından toplu iş sözleşmesi anısına lokma döküldü. Tüm belediye çalışanları işçi, memur, birim müdürleri ve şefleri hep birlikte lokma yiyip, davul ve klarnet eşliğinde oynadı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindekiler karşıladı.

"İşçimizin alın terinin hakkını vermek daima önceliğimizdir"

Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ev sahibi olarak bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, iki yılı aşkın bir süredir Bergama için vizyon projeler yaptıklarını ifade ederek, "İşçi arkadaşlarımla beraber yaşadığımız bu şehir için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz" dedi.

Yerel yönetim olarak çalışma sorumluluğunu yerine getirirken belediye işçileri için de imkanlar ölçüsünde en iyi çalışma şartlarını oluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Koştu, "İşçimizin alın terinin hakkını vermek daima önceliğimizdir. Bugün burada Bakırçay Şirketi ile ilk kez bir sözleşme imzalıyoruz. Sizler kadar ben de heyecanlıyım. İnşallah, bu bir başlangıç olacak ve ilerleyen zamanlarda bu sözleşmeyi bu günden çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bizler, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Uzlaşma kültürü ile işçi haklarını da koruyarak sözleşmeler yapmaya özen gösteriyoruz"

Törende bir konuşma yapan ve Bergama'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da, Bergama Belediyesi iştiraki Bakırçay Şirketi ile imzalanan sözleşmenin işçi ve ailelerine hayır ve bereket getirmesini diledi.

Başkan Arslan, belediyelerin gelirlerinin pandemi döneminde bir hayli düştüğüne, bu süreçte uzlaşma kültürü ile işçi haklarını da koruyarak sözleşmeler yapmaya özen gösterdiklerine değindi. Masayı devirmenin kolay yol olduğuna işaret eden Başkan Arslan, "Önemli olan masayı devirmeden bir sözleşme süreci devam ettirmek. Bu süreci Bergama'da gerçekleştiren ve emeği olan herkese teşekkür ederim. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah elde ettiğimiz ücretleri, kazancımızı bereketli kılsın. Bu ücretler emeğinizin karşılığı değildi; ancak ülkemiz ve belediyemizin şartları dikkate alınarak sözleşme imzalandı. Siz daha iyilerine layıksınız" diye konuştu.

"Daha önce bırakın toplu iş sözleşmesi ve bunlardan yararlanmayı sendikalara üye dahi olamıyorduk"

Hizmet-iş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ise geçmişten bugüne Türkiye'deki sendikacılık faaliyetlerine dikkat çekti. Şube Başkanı Şimşek, "Daha önce bırakın toplu iş sözleşmesi ve bunlardan yararlanmayı, sendikalara üye dahi olamıyorduk. İşte 2000'li yılların başında kıymetli Genel Başkanımızın öncülüğünde sürdürülen mücadele, verilen emekler sendikalı olmamıza vesile olmuştur. İşçi için, emekçi için hep daha fazlasını talep eden, onların refah seviyesini arttırmak için daha iyisini arayan genel başkanımız, kadro mücadelesini başlatmış ve 2018'de bugün bir milyon emekçinin yararlandığı kadro sürecine kavuşmamıza vesile olmuştur. Bugün bu haklara kavuşuyorsak, bu sürecin kahramanları Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve tabi ki asrın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.

363 işçi yaralanıyor: Hakkı hakları kazandılar?

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi imzaları atıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre; en düşük maaş yıl içerisinde alınacak olan sosyal yardımlar ile birlikte 3 bin 700 TL, en yüksek maaş da 6.300 TL oldu. Kıdem tazminatı 80 yevmiye çıkarıldı. Her işçi için yaptığı işe ve mesleki vasfına göre taban yevmiye belirlendi. Yıllık 0.50 krş. kıdem ücreti yevmiyelere eklendi. Önceki yönetim döneminden devam eden mahkeme süreci nedeniyle sözleşmeden faydalanamayan ve şuan aktif olarak çalışan 53 işçiye yoksunluk ve destekleme primi adı altında 10 bin TL ödenmesine karar verildi. Yıllık izne çıkan işçiye 10 yevmiye izin yardımı, ayda bir yevmiye olmak üzere yılda toplam 12 yevmiye bayram ikramiyesi, temizlik işlerinde kamyon arkası ve mıntıkada görevli olan işçilere 100 TL prim verilmesine, yılda bir kez eylül ayında çocuğu okula giden işçiye kırtasiye yardımı yapılmasına, her işçiye yazlık ve kışlık kıyafet yardımı, yakacak yardımı, yıllık 4 defa gıda yardımı yapılması hakkı verildi.

Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine ayrıca; Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar ve işçiler katıldı. - İZMİR