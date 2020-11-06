Bergama Belediyesinin hizmet binalarında deprem incelemesi başlatıldı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesindeki belediye hizmet binalarında, deprem incelemesi başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'deki depremde öncelikle hasar oluşup oluşmadığının ayrıntılı şekilde inceleneceğini, ardından depreme dayanıklılık incelemesi yapılacağını kaydetti.

Koştu, "Bu işin şakası yok. Son İzmir depremi bize gösterdi ki depremlere karşı şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Süratle incelemeleri tamamlayıp, rapor sonucuna göre hareket edeceğiz." dedi.