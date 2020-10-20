Bergama Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

Bergama Belediyespor: 3-0

20.10.2020 21:57
Bergama Belediyespor: 3-0, System.String[]

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Kürşathan Akın (xx), Tolga Atasoy (xx)KARŞIYAKA: Mehmet (xx) - İlyas (xx), Cihan (xxx), Burak (xx), Anıl (xx), Harun (xx), Caner (xx) (Dk. 85 Oğuz), Özkan (xxx) (Dk. 85 Görkem), Mustafa Çalışkan (xx) (Dk. 64 Mert xx), Namık Barış (xx) (Dk.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Kürşathan Akın (xx), Tolga Atasoy (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (xx) - İlyas (xx), Cihan (xxx), Burak (xx), Anıl (xx), Harun (xx), Caner (xx) (Dk. 85 Oğuz), Özkan (xxx) (Dk. 85 Görkem), Mustafa Çalışkan (xx) (Dk. 64 Mert xx), Namık Barış (xx) (Dk. 75 Batuhan xxx), Battal (xxxx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (x) - Egemen (x), Ali Aydın (x), Furkan (x), Halil İbrahim Mızrap (x) (Dk. 77 Mehmet Can x), Ahmet Mümin (xx), Ali Kuş (x) (Dk. 61 Fatih x), Halil İbrahim Kaya (x) (Dk. 46 Ali Öztürk x), Halil Yılmaz (xx), Batuhan (x) (Dk. 46 Barış x), Mustafa Yılmaz (x) (Dk. 69 Ömer x)GOLLER: Dk. 1 Battal, Dk. 60 Özkan, Dk. 86 Batuhan (Karşıyaka)SARI KARTLAR: İlyas, Burak, Oğuz (Karşıyaka) - Halil İbrahim Kaya, Halil İbrahim Mızrap, Ali Öztürk (Bergama Bld)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu mücadelesinde Karşıyaka evinde Bergama Belediyespor'u 3-0 yenerek 3'üncü tura yükseldi. Karşıyaka'nın gollerini 1'inci dakikada Battal, 60'ıncı dakikada Burak, 86'ncı dakikada Batuhan kaydetti.

1'inci dakikada sağdan Barış'ın ortasında Bergamalı defans oyuncusu Egemen tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Battal şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0.11'inci dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Soldan Mustafa Çalışkan'ın yerden ortasında ceza sahasında Barış gelişine vurdu, kaleci Süleyman topu son anda kornere çeldi.39'uncu dakikada konuk ekibin sağdan kazandığı serbest vuruşta Halil İbrahim Kaya ceza sahasına kesti, ön direkte Halil Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Mehmet üzerine gelen topa sahip oldu. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada ev sahibi ekipten İlyas'ın sağdan ortasında ceza sahasında Barış vurdu, savunmada Egemen topu çizgiden çıkardı.60'ıncı dakikada Battal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Özkan, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.66'ncı dakikada Bergamalı Fatih'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86'ncı dakikada Battal'ın defansın arkasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Batuhan, karşı karşıya kaldığı kaleci Süleyman'ı aşırtma bir vuruşla avladı: 3-0. Karşıyaka, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Mustafa Çalışkan, Karşıyaka, Bergama, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor

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