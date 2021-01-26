Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı - Son Dakika

Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı
26.01.2021 17:11
Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.
Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.
Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Canoğlu yaptığı yazılı açıklamada ara transferde teknik heyetin isteği doğrultusunda Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer ettiklerini, 2 nokta transfer daha yapacaklarını bildirdi.
Canoğlu, ikinci yarıda hedeflerinin play off oynamak olduğunu kaydetti.
Son Dakika Tayland Kralı Maha'dan metresine doğum günü jesti: İkinci kraliçe ilan etti CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu AB'den aşı üreticilerine "yükümlülük" uyarısı: Aşıları yerine ulaştırın İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak