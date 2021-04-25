Bergama Belediyespor - 52 Orduspor: 5-1

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Şaban Karadereli (xx), Metin Uçar (xx)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bergama Blediyespor evinde 52 Orduspor'u farklı mağlup ederek rahat nefes aldı: 5-1.

Maça hızlı başlayan Bergama Belediyespor 4'üncü dakikada Emre'nin penaltı golüyle öne geçti. Konuk takım 32'de Eyüp ile beraberliği yakalasa da İzmir ekibi 3 dakika sonra 2-1 öne geçti. Ataklarını yoğunlaştıran Bergama Belediyespor bu defa 38'inci dakikada Halil'le skoru 3-1'e getirerek iyice rahatladı. Halil 68'da yine sahneye çıktı ve durum 4-1 oldu. Mücadelede son sözü 89'uncu dakikada penaltıdan Ali Öztürk söyledi. Bergama Belediyespor bu sonucun ardından 38'e puana yükselip 11'inci basamağa çıktı.