Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Adem Şahan (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

SARI KARTLAR: Ali Şirin, Ömer (Bergama), Şahin (Bayrampaşa)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki takımdan Bergama Belediyespor evinde Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bergama ekibi üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından sahadan 1 puanla ayrılarak 16 puana ulaştı. Puanını 14'e çıkaran konuk takım ise 3 maç kaybettikten sonra puan yüzü gördü.