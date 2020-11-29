STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Adem Şahan (xx), Çağlar Demirkıran (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Mehmet Vural (xx), Egemen (xxx), Volkan (xx), Mehmet Can (xx), Oğuzhan (xx), Ali Şirin (x) (Dk. 58 Mehmet Soyarslan x), Emre (xx) (Dk. 90 Murat), Halil İbrahim Kaya (x) (Dk. 58 Ömer x), Halil Yılmaz (xx), Batuhan (x) (Dk. 79 Serkan x)BAYRAMPAŞA: Enes (xxx) - Nasrullah (xx), Erkam (xxx), Bünyamin (x) (Dk. 66 Kerem x), İsa (x) (Dk. 74 Mehmet Kaan x), Şahin (x) (Dk. 77 Mustafa Kutay x), Emincan (xx), Mustafa Yılmaz (xxx), Gökhan (xxx), Mertkan (xx), Ahmet Enes (xx)
SARI KARTLAR: Ali Şirin, Ömer (Bergama), Şahin (Bayrampaşa)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki takımdan Bergama Belediyespor evinde Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bergama ekibi üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından sahadan 1 puanla ayrılarak 16 puana ulaştı. Puanını 14'e çıkaran konuk takım ise 3 maç kaybettikten sonra puan yüzü gördü.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0 - Son Dakika Spor