Bergama Belediyespor'da 2 imza

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bergama Belediyespor, iç transferde Mehmet Soyarslan, dış transferde ise Ofspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Fikret Topaloğlu'yla sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bergama Belediyespor, iç transferde Mehmet Soyarslan, dış transferde ise Ofspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Fikret Topaloğlu'yla sözleşme imzaladı. Altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Mehmet, kulübüyle 2 yıllığına nikah tazeledi. Kırmızı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Fikret, kariyerinde daha önce Bağcılarspor, Batman Bld, Elazığ Bld, 1922 Konyaspor, Sakaryaspor ve Diyarbekirspor'da da görev yapıp geçen sezon Ofspor'da tamamı ilk 11'de 30 maçta forma giydi.

- Bergama - Bergama

Son Dakika

Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu

Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli

Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu

Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı

Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü