Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

28.11.2020 20:27
Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Hasan Canoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahamızda yarın Bayrampaşa ile oynayacağımız lig maçı öncesinde, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Kovid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler sonucu 4 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Canoğlu, testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve izolasyon sürecine ilişkin protokollerin uygulandığını belirtti.

Bayrampaşa, Bergama, Medya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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