Bergama Belediyespor'da büyük mutluluk

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bergama Belediyespor, son hafta ligde kalmanın mutluluğunu yaşadı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bergama Belediyespor, son hafta ligde kalmanın mutluluğunu yaşadı. Bu beraberlikle 39 puana ulaşan İzmir ekibi 14'üncü olup küme düşen Kozanspor'un 1 puan önünde ligi 11'inci bitirdi. Teknik direktör İbrahim Arıkan zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde kalmak bizim adımıza önemliydi. Camiamız gelecek yıllara daha umutlu bakacaktır" dedi.



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