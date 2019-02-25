Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Bergama Belediyespor'da Kötü Gidişat Sürüyor

54 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan son sıradaki Bergama Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e sürükleniyor.

Bergama Belediyespor'da Kötü Gidişat Sürüyor, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan son sıradaki Bergama Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e sürükleniyor. 

Ligde oynadığı 23 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi 21 Ekim 2018'de deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 14 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. 

Kırmızı-lacivertliler bu periyotta 11 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Kümede kalma barajıyla arasında 12 puan fark bulunan Bergama Belediyespor, kalan 11 haftada zoru başarmaya çalışacak. Sezona teknik sorumlu olarak Mert Kaytankaş'la başlayan, daha sonra dümene geçen teknik direktör Ramazan Silin'le de yollarını ayıran Bergama'da son olarak Antrenör Gökhan Çalışal takımın başına getirildi. Bergama temsilcisi, 2012-13 sezonundan bu yana 3. Lig'de yer alıyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama, Spor
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