Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor'da Silin Gitti

Bergama Belediyespor'da Silin Gitti

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bergama Belediyespor'da teknik direktör Ramazan Silin'in görevine son verildi.

Bergama Belediyespor'da Silin Gitti, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bergama Belediyespor'da teknik direktör Ramazan Silin'in görevine son verildi.

Kırmızı-lacivertli yönetimin açıklamasında, "Teknik direktör Ramazan Silin ve teknik ekibi ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdi. Ramazan Silin ve ekibine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. 

Ramazan Silin, İzmir ekibinin başında çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Yönetimin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Merkez Hakem Kurulunun Tüm Üyeleri İstifa Etti

İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor'da Silin Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]