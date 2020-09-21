Bergama Belediyespor'dan 3 puanlı açılış

BİR yıl aradan sonra döndüğü Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 yenen Bergama Belediyespor, karşılaşma öncesi koronavirüs şoku yaşayan rakibi önünde 3 puanı erken kopardı. Ev sahibi ekipte hafta içinde yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ve 1 personelde virüs tespit edilmesi takımın moralini olumsuz etkilerken, İzmir temsilcisi, rakibi önünde ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete gitti. Sezon öncesi yeni transferlerle güçlenen kırmızı-lacivertliler, sezona 3 puanla başlayarak taraftarının yüzünü güldürdü.