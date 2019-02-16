Bergama Belediyespor - Düzcespor: 0-1

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Harun Toplar (xx), Mehmet Şenkaya (xx), Sedat Uçar (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Samet (x), Hakan (xx), Muhammed Şamil (x), Melik (x) (Dk. 61 Bünyamin x), Tuncer (xx), Serhat (x), Yavuz (xx), Mehmet (xx), Zafer (x) (Dk.





STAT: 14 Eylül



HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Mehmet Şenkaya (xx), Sedat Uçar (xx)



BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Samet (x), Hakan (xx), Muhammed Şamil (x), Melik (x) (Dk. 61 Bünyamin x), Tuncer (xx), Serhat (x), Yavuz (xx), Mehmet (xx), Zafer (x) (Dk. 70 Rıdvan x), Ali Sinan (x)



DÜZCESPOR: Gökhan (xxx) - Erkam (xx), Alper (xxx), Muhammed Can (xx), Kadir (xxx), Mehmet (xxx), Mert (xx), Tunahan (xxx), İsmail (xxxx) (Dk. 90 Serdar), Atilla Aybars (xx) (Dk. 76 Enver xx), Talha (xxx) (Dk. 85 Kemal)



GOL: Dk. 56 İsmail (Düzcespor)



SARI KARTLAR: Hakan, Mehmet, Rıdvan (Bergama Bld.)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında son sıraya demir atan Bergama Belediyespor, evinde Düazcespor'a 1-0 mağlup olarak kurtuluş umutlarını azalttı.



14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golünü 45. dakikada İsmail attı. Üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan, galibiyet hasretini 13 maça çıkaran Bergama, hafta içinde teknik direktör Ramazan Silin'in yerine göreve gelen Gökhan Çalışal yönetiminde de 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-lacivertli ekip 12 puanda kalırken, Düzce puanını 33'e yükseltti. - Bergama

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi

Ünlü Jokey Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı

Rakip Takıma Küfreden Luyindama, Eski Kulübüne Para Cezası Yedirdi

Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u Ağırlayacak