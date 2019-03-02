Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor Evinde Dağıldı: 0-5

Bergama Belediyespor Evinde Dağıldı: 0-5

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.

Bergama Belediyespor Evinde Dağıldı: 0-5, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.

TFF 3. Lig 2. Grupta karşılaşmasında Bergama Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. 14 Eylül Stadındaki karşılaşmada üstünlüğünü sağlayan Yeni Orduspor Mithat Yaşar, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Alperen Doğan'ın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Bergama 14 Eylül

Hakemler: Emre Korkmaz xx, Hicri Yıldırım xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx

Bergama Belediyespor: Fehmi Kızılata x, Samet x, Hakan Sayar x, Mehmet Soyarslan x(dk.50 Ozan Murat ), M.Şamil Günay x Tuncer Baysal x, Halil Hamit Nacak x, Ali Sinan Gayla x, Ahmet Furkan Tozlu (Mert Anış Dk.60) x Kaan Aşnaz x (Dk.84Onurcan Kızir), Efe Can Yutaz x

Yedekler: Metehan, Onurcan, Samet, Ozan Murat, Mert Anış

Teknik Direktör: Gökhan Çalışal

Yeni Orduspor: Yavuz xx, Ramazan xx, Çağrı xx, Mithat Yaşar xx, Yusuf xx, Fatih xx, Mustafa Kayabaşı (Burak Aydın dk.79) xx, Abdulsamet xxx, Hasan Kaya xx(Alperen Doğan dk.55), Kerem Hakan Vapurluoğlu xxx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx

Yedekler: Murat Demir, Furkan Işıkdemir, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Burak Aydın, Osman Şahin, Alperen Doğan

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Goller: Mithat Yaşar(dk. 13), Mehmet Fuat Gölbaşı(dk. 23, dk.90) Alperen Doğan ( dk.75, dk.79)

Sarı Kartlar: Mehmet Soyarslan (Bergama Belediyespor), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Çağrı Bülbül (Yeni Orduspor) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

Alperen Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Bergama, Spor
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