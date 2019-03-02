Bergama Belediyespor Evinde Dağıldı: 0-5

TFF
3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama
Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor
karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grupta karşılaşmasında Bergama Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. 14 Eylül
Stadındaki karşılaşmada üstünlüğünü sağlayan Yeni Orduspor Mithat Yaşar
, Mehmet Fuat Gölbaşı
ve Alperen Doğan
'ın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Bergama 14 Eylül
Hakemler: Emre Korkmaz
xx, Hicri Yıldırım xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx
Bergama Belediyespor: Fehmi Kızılata x, Samet x, Hakan Sayar x, Mehmet Soyarslan x(dk.50 Ozan Murat ), M.Şamil Günay x Tuncer Baysal x, Halil Hamit Nacak x, Ali Sinan
Gayla x, Ahmet Furkan
Tozlu (Mert Anış Dk.60) x Kaan Aşnaz
x (Dk.84Onurcan Kızir), Efe Can
Yutaz x
Yedekler: Metehan, Onurcan, Samet, Ozan Murat, Mert Anış
Teknik Direktör: Gökhan Çalışal
Yeni Orduspor: Yavuz xx, Ramazan xx, Çağrı xx, Mithat Yaşar xx, Yusuf xx, Fatih
xx, Mustafa Kayabaşı
(Burak Aydın
dk.79) xx, Abdulsamet xxx, Hasan Kaya
xx(Alperen Doğan dk.55), Kerem Hakan Vapurluoğlu xxx, Mehmet Fuat
Gölbaşı xxx
Yedekler: Murat Demir
, Furkan Işıkdemir
, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Burak Aydın, Osman Şahin
, Alperen Doğan
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Goller: Mithat Yaşar(dk. 13), Mehmet Fuat Gölbaşı(dk. 23, dk.90) Alperen Doğan ( dk.75, dk.79)
Sarı Kartlar: Mehmet Soyarslan (Bergama Belediyespor), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Çağrı Bülbül
(Yeni Orduspor) - İZMİR