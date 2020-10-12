Bergama Belediyespor ile Manisaspor kupada rakip

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda yarın Misli.com 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri Bergama Belediyespor ve Manisaspor rakip olacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden takım adını üst tura yazdırıcak. Eşleşmede tur atlayacak ekip 2'nci Eleme Turu'nda 20 Ekim Salı günü Karşıyaka'yla deplasmanda karşılaşacak.