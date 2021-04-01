STAT: 14 EylülHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Ejder Yapıcı (xx), Hakan Erkan (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Volkan (x), Furkan (xx), Mehmet Vural (x), Halil İbrahim (xx), Barış (xx) (Dk. 88 Ali Aydın), Mehmet Soyarslan (xxx), Mustafa (xxx), Halil (x) (Dk. 76 Kerem xx), Batuhan (xxx) (Dk. 88 Ömer), Ali Öztürk (x) (Dk. 37 Emre xx)KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx) - Tugay (xx) (Dk. 39 Metehan Andaç xx), Hakan (x), Mehmet (xx), Rahmi Muhammet (xx), Emirhan (xxx), Vedat (x) (Dk. 74 Ozan Can xx), Haydar (xx), Mert Efe (xxx), Umut (xx), Uğur (xx) (Dk. 85 Rauf)GOLLER: Dk. 5 Mert Efe (Karaköprü Bld) - Dk. 21 Batuhan (Bergama Bld)SARI KARTLAR: Hakan, Umut (Karaköprü Bld) - Halil İbrahim, Volkan, Mehmet Soyarslan (Bergama Bld)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor, evinde en yakın rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. 14 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 5'inci dakikada Mert Efe'yle bulduğu gole Bergama, 21'inci dakikada Batuhan'la karşılık verdi. Bu skorla Bergama son 5 haftaya 32 puanla girdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bergama Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1 - Son Dakika Spor