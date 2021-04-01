Bergama Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor , evinde en yakın rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. 14 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 5'inci dakikada Mert Efe'yle bulduğu gole Bergama, 21'inci dakikada Batuhan'la karşılık verdi. Bu skorla Bergama son 5 haftaya 32 puanla girdi.

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