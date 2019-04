Bergama Belediyespor - Kemerspor 2003: 0-3

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), İsmail Semih İleri (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (x) - Mehmet Soyarslan (xx), Zafer (xx), Onurcan (x) (Dk. 74 Samet x), Tuncer (x), Serhat (xx), Halil Hamit (x), Ali Sinan (xx), Ahmet Furkan (x) (Dk. 60 Kaan x), Bahri (xx), Mert (xx) (Dk. 82 Tugay x)KEMERSPOR 2003: Ahmet (xxx) - Fahri Genç (xxx), Semih (xx), Hasan Emiroğlu (xxx), Erman (xxx) (Dk. 79 Nuri xx), Hasan Can (xxx) (Dk. 69 Civar xx), Fahri Eren (xxx) (Dk. 69 Ümit xx), Burak (xx), Emre (xxx), Yenal (xxx), Ahmet Mumin (xx)GOLLER: Dk. 18 Hasan Can, Dk. 48 Fahri Genç, Dk. 65 Emre (Kemerspor)SARI KARTLAR: Halil Hamit ( Bergama Bld) - Hasan (Kemerspor) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'tan Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleştikten sonra 19 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda Karşıyaka 'yı yenerek son veren Bergama Belediyespor, evinde düşme korkusu yaşayan Kemerspor 2003'e farklı mağlup oldu: 0-3. 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18'inci dakikada Hasan Can, 48'inci dakikada Fahri Genç ve 65'inci dakikada Emre attı. Bu sonuçla Kemerspor, 35 puana ulaşırken Bergama 15 puanla son sırada kaldı.