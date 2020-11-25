Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Soner Akgün (xx), Kenan Özcan (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Halil Yılmaz (xxx) (Dk. 83 Halil İbrahim Kaya), Ali Öztürk (x) (Dk. 8 Mustafa xxx), Emre (xxx), Furkan (xx), Volkan (xx), Mehmet Vural (xx) (Dk. 63 Egemen xx), Ahmet Mumin (xx), Barış (xx) (Dk. 63 Ömer xx), Halil İbrahim Mızrap (xxx) (Dk. 83 Mehmet Can), Fatih (xxx)KOZANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Engin (x) - Fatih (xx), Melik (x), Özcan (x) (Dk. 59 Muzaffer xx), Mustafa (xx), Berkay (x), Emrah (x) (Dk. 59 Hasan x) (Dk. 72 Fırat x), Ahmet (xx), Tahir (xx), Yusuf (xx), Hakan Can (x) (Dk. 59 Uğurcan x)GOLLER: Dk. 12 Ahmet Mumin, Dk. 75 Emre (Bergama Bld)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim Mızrap, Emre (Bergama Bld), Melik, Fatih (Kozanspor)
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki erteleme maçında Bergama Belediyespor evinde Kozanspor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 12'nci dakikada Ahmet Mumin ve 75'inci dakikada Emre attı. Grupta yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Bergama bu skorla 15 puana ulaştı. 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken maç 1 gün önce İzmir ve çevresini sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.
- Kaynak: DHA
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