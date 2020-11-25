Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Soner Akgün (xx), Kenan Özcan (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Halil Yılmaz (xxx) (Dk. 83 Halil İbrahim Kaya), Ali Öztürk (x) (Dk. 8 Mustafa xxx), Emre (xxx), Furkan (xx), Volkan (xx), Mehmet Vural (xx) (Dk.

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