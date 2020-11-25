Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0 - Son Dakika

Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0

25.11.2020 15:03
Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0, System.String[]

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Soner Akgün (xx), Kenan Özcan (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Halil Yılmaz (xxx) (Dk. 83 Halil İbrahim Kaya), Ali Öztürk (x) (Dk. 8 Mustafa xxx), Emre (xxx), Furkan (xx), Volkan (xx), Mehmet Vural (xx) (Dk.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Soner Akgün (xx), Kenan Özcan (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) - Halil Yılmaz (xxx) (Dk. 83 Halil İbrahim Kaya), Ali Öztürk (x) (Dk. 8 Mustafa xxx), Emre (xxx), Furkan (xx), Volkan (xx), Mehmet Vural (xx) (Dk. 63 Egemen xx), Ahmet Mumin (xx), Barış (xx) (Dk. 63 Ömer xx), Halil İbrahim Mızrap (xxx) (Dk. 83 Mehmet Can), Fatih (xxx)KOZANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Engin (x) - Fatih (xx), Melik (x), Özcan (x) (Dk. 59 Muzaffer xx), Mustafa (xx), Berkay (x), Emrah (x) (Dk. 59 Hasan x) (Dk. 72 Fırat x), Ahmet (xx), Tahir (xx), Yusuf (xx), Hakan Can (x) (Dk. 59 Uğurcan x)GOLLER: Dk. 12 Ahmet Mumin, Dk. 75 Emre (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Mızrap, Emre (Bergama Bld), Melik, Fatih (Kozanspor)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki erteleme maçında Bergama Belediyespor evinde Kozanspor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 12'nci dakikada Ahmet Mumin ve 75'inci dakikada Emre attı. Grupta yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Bergama bu skorla 15 puana ulaştı. 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken maç 1 gün önce İzmir ve çevresini sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.


- Bergama

İbrahim Kaya, Halil Yılmaz, Kenan Özcan, Bergama, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Kozanspor : 2-0 - Son Dakika Spor


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