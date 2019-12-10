Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü
Son Dakika 3. Sayfa Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.

Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır aralarında husumet bulunan Hüseyin K. (30) ve Sertaç S. (26) zaman zaman emniyete giderek birbirleri hakkında tehdit edilme suçundan şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K'yı (26) da yanına alan Hüseyin K., yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a (23) silahıyla 8 el ateş etti. Sertaç S. saldırıda yara almazken, yanında bulunan Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yıkıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Kartal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sertaç S. ve husumetlisi olduğu saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ticari araç içerisindeki Hüseyin K. ve Anıl K. yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Bergama, Kartal, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı
Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 06:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]