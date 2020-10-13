Bergama Belediyespor - Manisaspor: 1-0
13.10.2020 18:42
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor, evinde Manisaspor'u tek golle mağlup ederek tur atladı: 1-0.Bergama 14 Eylül Stadı'nda yoğun yağışın ağırlaştırdığı zeminde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68'inci dakikada Halil Yılmaz attı.
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor, evinde Manisaspor'u tek golle mağlup ederek tur atladı: 1-0.
Bergama 14 Eylül Stadı'nda yoğun yağışın ağırlaştırdığı zeminde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68'inci dakikada Halil Yılmaz attı. Maç başlar başlamaz şiddetini artıran yağmur nedeniyle Hakem Erman Engin oyunu bir süre durdururken futbolcular yedek kulübelerine ve saçaklar altına sığınıp bekledi. Maç yağışın azalmasıyla kaldığı yerden devam etti. Bu skorla Bergama, 2'nci Eleme Turu'nda Karşıyaka'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki maç 20 Ekim Salı günü İzmir'de oynanacak. Kazanan taraf adını üst tura yazdıracak.
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