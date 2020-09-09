Bergama Belediyespor Ömer'le uzattı

Misli.com 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bergama Belediyespor'da yönetim, iç transferde Ömer Kuşan'la yeniden anlaşma sağladı.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla Bölgesel Amatör Lig'de 21 maça çıkıp, 5 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk profesyonel imzayı atacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Kuşan, profesyonelliğe ilk adımını Bergamaspor'umuz da atacak. Kendisine tekrar hoşgeldin diyor kırmızı-lacivertli forma altında bir şampiyonluk daha diliyoruz" ifadelerine yer verildi.