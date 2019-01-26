Bergama Belediyespor - Osmaniyespor: 0-3

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Ufuk Tonbul (xx), Metin Yalçın (xx), Giray Kara (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (x) - Yavuz (x) (Dk. 61 Zafer x), Ozan Murat (xx), Furkan (x), Uğur (x) (Dk. 75 Doğan x), Ali Sinan (x) (Dk.





STAT: Menemen İlçe



HAKEMLER: Ufuk Tonbul (xx), Metin Yalçın (xx), Giray Kara (xx)



BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (x) - Yavuz (x) (Dk. 61 Zafer x), Ozan Murat (xx), Furkan (x), Uğur (x) (Dk. 75 Doğan x), Ali Sinan (x) (Dk. 59 Melik xx), Tuncer (xx), Serhat (x), Rıdvan (xx), Altan (xx), Kaan (x)



OSMANİYESPOR: Hasan (xxx) - Onur (xx), Muhammed Ali (xxx), İlyas (xxx), Hüseyin (xx), Eser (xx), Selahattin Selçuk (xxx) (Dk. 79 Emrah xx), Yasin (xxx), Alper (xxx) (Dk. 77 Mehmet Tolunay xx), Murathan (xxx) (Dk. 89 Oğulcan Enes), Ergun (xxx)



GOLLER: Dk. 56 Alper, Dk. 58 Murathan, Dk. 90 Ergun (Osmaniyespor)



SARI KARTLAR: Uğur, Ozan Murat, Zafer, Furkan (Bergama Bld), Muhammed Ali, Hüseyin (Osmaniyespor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında son sıraya demir atan Bergama Belediyespor, iç sahada Osmaniyespor'a da 3-0 mağlup oldu.



Bergama 14 Eylül Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 56'ncı dakikada Alper, 58'inci dakikada Murathan ve 90'ıncı dakikada Ergun attı. Grupta bu skorla galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Bergama, 12 puanla son sırada kaldı. Osmaniyespor ise 27 puana ulaştı. - Menemen

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