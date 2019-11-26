Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi
Son Dakika Spor Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi - Son Dakika Spor

Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi

6 saat önce

Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig 8. gruptaki liderliğini sürdürdü.

Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi, System.String[]

Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig 8. gruptaki liderliğini sürdürdü.


Bölgesel Amatör Lig 8. grupta liderliğini koruyan Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor karşısında aldığı 2-0 galibiyetle puanını 28'e çıkardı. Maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen kaptan Emre Can Afacanoğlu ve Kaleci Alper Özdemir'e takım arkadaşları formaları ile selam gönderdi.


"Hedefimiz şampiyonluk"


Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "Takımımızın yenilgisiz yoluna yürümesi ile mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Başkan Koştu, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve ameliyat olan takım kaptanı Mehmet Can Afacanoğlu ve sakatlığı dolayısıyla çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Alper Özdemir'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kulüp Başkanı Bilir Altay da, "Kulüp olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini Onursal başkanımız Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Sakatlanan kaptanımız Emre Can Afacanoğlu ve kalecimiz Alper Özdemir'e geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.


Bergama Belediyespor'un şampiyonluğa adım adım yaklaşması, tarihi kent Bergama'da büyük bir heyecan yaşatmaya başladı. Şehir esnafından çalışanına, yaşlısından gencine herkes Bergama Belediyespor'dan gelen sevinçli haberlere kilitlendi. - İZMİR

Alper Özdemir, Bolvadin, Bergama, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]