Bergama Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi'ni yenerek 9 maç sonra galip geldi

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi'ni 3-1 mağlup eden Bergama Belediyespor, ligde 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki müsabakada ev sahibi ekibin gollerini Ali Öztürk ve Halil Yılmaz (2) atarken, konuk takımın tek golü Ahmet Güven'den geldi.

Bu skorla puanını 28'e çıkaran Bergama Belediyespor, haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Müsabakayı Bergama Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Hakan Koştu ile Bergama Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Canoğlu da takip etti.