Bergama Belediyespor'un 2 maçı ertelendi

FUTBOL Federasyonu koronavirüs salgınıyla boğuşan Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Bergama Belediyespor'un oynaması gereken 2 maçı erteledi. Liglerdeki birçok takım gibi salgınla boğuşup geçen hafta 4, bu hafta da 13 futbolcusunun koronavirüs testleri pozitif çıkan Bergama'da kadrodaki negatif futbolcu sayısı 14'ün altına düştüğü için ligde perşembe günü deplasmanda oynanması gereken Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ve 9 Aralık'taki Bursa Yıldırımspor mücadelesi ertelendi.