Bergama Belediyespor'un maçı ertelendi
09.11.2020 11:44
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un çarşamba günü deplasmanda lider Adıyaman 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un çarşamba günü deplasmanda lider Adıyaman 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Son maçını 28 Ekim'de Muğlaspor deplasmanında oynayan, 31 Ekim'de oynaması gereken Kozanspor karşılaşması da İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım'a ertelenen kırmızı-lacivertli ekip cumartesi günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
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