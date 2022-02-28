Bergama Çamlıpark için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Bergama Çamlıpark için ilk kazma vuruldu

28.02.2022 14:35
Bergama Çamlıpark için ilk kazma vuruldu

Bergama şehir merkezinde bulunan Çamlıpark'ın peyzaj düzenlemesini içeren 2. Etap için çalışmalar start aldı.

Çamlıpark'ın hizmete açılması için projenin startının verildiğini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama için hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projemiz Millet Bahçesi kapsamında Çamlıpark'ın peyzaj düzenlemesi işini de yapmak üzere çalışmalarımızı tamamlamıştık. Geldiğimiz noktada Millet Bahçemizin yapımının mahkeme kararları ve siyasi saiklerle engellenmesi Çamlıpark için geliştirdiğimiz projemizi de süremeçte bıraktı. Çamlıparkımız yanında, kadim şehrimiz için en büyük projemiz, Millet Bahçemizi'de yapıp, hemşehrilerimize hediye etmek istiyoruz, inşallah" dedi.

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Bergama Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından Çamlıpark'ın 2019 Yerel Seçimleri'ne birkaç ay kala yıkıldığını ve bugün ki hale gelmesine neden olunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Göreve geldiğimizde Çamlıpark yıkılmış, içerisine betonarme binalar için temel atılmıştı. Çamlıparkın içi, önceki belediye yönetiminin aceleyle yaptığı ihale nedeniyle betona dönüşmüştü. Çamlıpark'ın Peyzaj düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı, gerek seçim döneminde, gerekse projeye başlanırken söylene gelmişti. Bizde Çamlıpark'ın ilk etap binalarının yapım işi bitince, Büyükşehir'den 2. Etap için talepte bulunduk. 15 Şubat 2020 tarihinde Menderes'te yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in talebi ile 'Yapımını istediğiniz bir projenizi getirin' dediği toplantıda Çamlıpark'ın 2. Etap yapımını talep ettik. Ama geldiğimiz noktada karşılık bulamadık. Bunun üzerine Millet Bahçesi Projemiz içerisine Çamlıparkı dahil ettik. Şimdi biz, yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" dedi.

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Büyükşehir Belediyesi, Hakan Koştu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama Çamlıpark için ilk kazma vuruldu - Son Dakika


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