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Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye - Son Dakika

Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye

15.11.2021 20:40
Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye

İzmir'in Bergama ilçesinde, belediye atık toplama noktalarına getirilen her 1 litre bitkisel atık yağa karşılık 1 ekmek hediye ediliyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde, belediye atık toplama noktalarına getirilen her 1 litre bitkisel atık yağa karşılık 1 ekmek hediye ediliyor.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bitkisel atık yağların ekonomiye geri kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında eylül ve ekim aylarında 1 ton atık yağ toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 1 litre bitkisel atık yağın lavabolardan dökülmesinin bir milyon litre içme suyunu kirletebildiğine dikkati çekti.

Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmasını, atık toplama noktalarına kullanılmış bitkisel yağları getirmelerini isteyen Koştu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Bergama'da kullanılmış her bir litre yağın lavabolara ve dışarıya gelişi güzel atılmasını önleyebilmek. Toplanan atık yağlar biyodizel akaryakıt üretiminde kullanılmak üzere lisans almış tesislere gönderiliyor. Bitkisel atık yağların toplanmasında farkındalığı arttırmak ve özendirmek için belediyemiz halk ekmek büfelerine getirilen her bir litre bitkisel atık yağ karşılığında bir ekmek hediye ediyoruz. Bitkisel atık yağ üreticiler dengelen taleplere göre belirlenen noktalara yağ toplama bidonları bırakıyoruz."

Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye
Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye

Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama'da 1 litre atık yağ getirene 1 ekmek hediye - Son Dakika
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