Bergama'da 3 imza birden

TFF 3. Lig'e döndüğü yeni sezon öncesinde Afyon'da kamp yapan Bergama Belediyespor, 3 imza daha attırdı.

TFF 3. Lig'e döndüğü yeni sezon öncesinde Afyon'da kamp yapan Bergama Belediyespor, 3 imza daha attırdı. Yeni yönetim ve teknik heyetini belirledikten sonra transferde son 2 haftayı hareketli geçiren kırmızı-lacivertli ekip, kampta Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki sağ kanat Halil İbrahim Kaya, Elağız Karakoçan Bld'den 25 yaşındaki kaleci Ögün Karakaya ve Karaköprü Bld'den 26 yaşındaki ön libero Ahmet Mümin Papaker ile sözleşme imzaladı.



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