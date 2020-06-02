Bergama'da 370 bin metrekarelik yol düzenlemesi - Son Dakika

Bergama'da 370 bin metrekarelik yol düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin metropol dışındaki ilçelere desteği sürüyor.

Bergama'da 370 bin metrekarelik yol düzenlemesi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin metropol dışındaki ilçelere desteği sürüyor. Büyükşehir, son bir yılda Bergama'da 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması yaptı. İlçeye 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki 19 ilçede yatırımlarını sürdürüyor. Bergama'da bir yılda yaklaşık 100 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapıldı. Yine ilçe genelinde 270 bin metrekarelik sathi kaplama imalatı uygulanırken, 150 bin metrekarelik alanda zemin hazırlığı tamamlandı ve sathi kaplama için beklemeye alındı. Böylece ilçede bir yılda 100 bin metrekaresi asfalt serim, 270 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması tamamlandı. İlçedeki asfalt çalışmaları için bu süre zarfında yaklaşık 50 bin ton asfalt kullanılırken, bunun 28 bini sıcak asfalt serimi, 20 bini asfalt yama için uygulandı. Yine bir yıllık süre zarfında 200 bin metrekarelik kilit parke döşemesi yapıldı, 41 bin 400 metrekare granit küp taş ve 42 bin 900 adet bordür imalatı yapıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Bergama'da dört dereyi temizledi, sekiz sondaj kuyusu açtı. Ayrıca 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi. Yine Bergama'da 8 bin 531 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Göçbeyli Mahallesinin içme suyu hattı tamamen yenilendi. Zeytindağ, Bölcek, Ayaskent, Göçbeyli mahallerindeki atık su arıtma tesislerinde sona gelindi.


Üreticiye destek verildi


İlçede toplamda 943 üreticiye 2 bin 930 Batı Ege ırkı ana arı dağıtıldı. 339 üreticiye bin 342 arılı kovan, 671 boş kovan ve malzeme ulaştırıldı. Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 3 bin litrelik süt soğutma tankı desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ağaçlandırma Projesi kapsamında Bergama'ya toplam 427 bin 50 adet meyve fidanı dağıtıldı. İlçede üreticinin kabusu haline dönüşen çam fıstığı kaybını araştırmak için Aşağıbey ile Karaveliler mahallelerine hava ölçüm cihazları yerleştirildi. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Bergama'da Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile ev pansiyonculuğu eğitimi, topraksız tarım eğitimleri düzenledi. İŞKUR ve KOSGEB ile yürütülen ortak çalışmalarla uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ilçede 118 mahalle muhtarına talepleri doğrultusunda bilgisayar ve yazıcı dağıttı. WizmirNET projesi kapsamında, Bergama Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Merkezi olmak üzere 2 noktada ücretsiz internet hizmeti verildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe geneline 253 adet çöp kutusu konulurken, 300 adet bank ve piknik masası yerleştirildi. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı da toplam 2 bin dönüm mezarlık alanlarının bakım, temizlik ve onarım çalışması yaptı.


Bergama'da 20 bin maske dağıtıldı


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'kriz belediyeciliği'ne geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçede 3 bin 400 gıda kolisi, 15 bin kişilik iftar paketi ve 20 bin maske dağıttı. 5 bin maske Bergama Belediyesine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut yardımlardan yararlanan 2 bin 76 kişiye 400 liralık sosyal yardım kartı dağıtıldı. Yine 350 hijyen paketi tarım işçilerine ulaştırıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bergama'da 370 bin metrekarelik yol düzenlemesi - Son Dakika

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