Bergama'da 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bergama'da 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 50 yaşındaki otomobil sürücüsü Aysel Savran, tutuklandı.

Çukuralan mevkisindeki altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki 35 VNN 46 plakalı servis midibüsü, dün saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık Karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde, karşıdan gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki Kozak Yaylası'na tomruk almaya giden bir orman ürünleri işletmesine ait 35 F 9896 plakalı TIR ile çarpıştı. Yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33), olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar ile işçiler Yahya Kartal (42), Erkan Aktürk (35), Önder Karakaya (40), Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir, yanındaki orman ürünleri işletmesinde çalışan Gürcistan vatandaşları Jani Samkharadze (32) ve kardeşi Simon Samkharadze (28) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Önder Karakaya İzmir Ege Üniveristesi Hastanesi'ne, TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Ali Çakmak ile Ramazan Kömürcü'nün cenazeleri aynı gün ikindide yakınları tarafından kaldırıldıkları Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Mehmet Ali Çakmak, Koyuneli Mahallesi; Ramazan Kömürcü de ikindi vakti ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde toprağa verildi.

KAZAYA HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL SEBEBİYET VERMİŞ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, mobese kamerası görüntülerinden kazaya Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki TIR'ı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsü Aysel Savran'ın sebebiyet verdiğini belirledi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar'ın bir anda karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yoldaki gizli buzlanmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, Özdemir'in kullandığı TIR ile çarpıştığı ortaya çıktı. Yanında kızı ve torunu ile yolculuk yapan otomobil sürücüsü Savran'ın ise şans eseri kazaya karışmadan kurtulduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan jandarma otomobil sürücüsü Savran'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Savran, tutuklanıp Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gönderildi.