Bergama'da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında yerleştirilen cam atık kumbaralarından 5 ayda 22 ton atık cam toplandı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, gösterilen hassasiyet nedeniyle Bergamalılara teşekkür etti.

Çocuklara daha yeşil, daha temiz ve yaşanılabilir bir Bergama bırakmak için belediye olarak Sıfır Atık Projesi'ne önem verdiklerine işaret eden Koştu, şöyle dedi:

"Atık cam şişe ve türevlerinin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması amacıyla ilçemizin birçok noktasına konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 5 ayda yaklaşık 22 ton cam atık toplandı. Hemşehrilerimizin bu duyarlılığı ve geri dönüşüme sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."