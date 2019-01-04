Bergama'da '5 Pet Şişe Getirene 1 File Hediye' Kampanyası

İZMİR'in Bergama ilçesinde, '5 pet şişe getirene 1 file hediye' kampanyası başlatıldı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, '5 pet şişe getirene 1 file hediye' kampanyası başlatıldı.



Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliği ile hayata geçirilen 'doğayı koruma projesi' kapsamındaki kampanya, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatıldı. Duyurusu bir hafta önce sosyal medyadan yapılan kampanya büyük ilgi gördü. Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından tamamen organik malzemeden üretilen fileler için ilçe sakinleri uzun kuyruklar oluşturdu. Bergama Kültür Merkezi önünde açılan stantta da Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen çantalardan dağıtıldı. Kampanya kapsamında 5 pet şişe getirene 1 file hediye edildi. Stantta 1 saat içinde 2 bin file dağıtıldı.



ORGANİK PAZAR FİLELERİ TÜKETİCİYLE BULUŞACAK



Etkinlikle ilgili konuşan Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, "Özellikle son günlerde paralı poşet konusunun gündemde olduğu bir dönemde alternatif bir çözüm öneriyoruz. Organik malzemeden yapılmış pazar fileleri bundan sonra tüketicilerle buluşacak. Kampanyanın sevindirici taraflarından biri de sosyal medyada müthiş ilgi görmesi oldu. Sadece 2 günde binlerce paylaşım aldı. Birçok belediyeden bizi arayanlar ve bilgi isteyenler de oldu. Ankara ve İstanbul'dan arayıp bu işin Türkiye'de yaygınlaşması için destek vermek isteyenler var" dedi.



Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, "Özellikle çocuklarımızın burada olması ve bu konuda bize destek vermeleri bizi çok mutlu etti. Bizim çocukluğumuzda kullandığımız doğal filelerin tekrar gündeme gelmesi ve bu kadar ilgi görmesi çok sevindirici. Bir taraftan atık toplayıp, bir diğer taraftan doğal malzemeleri kullanmayı teşvik ediyoruz. Ayrıca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne de destek oluyoruz" diye konuştu.



Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tevhide Kaya ise kampayaya destek verenlere teşekkür etti.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı