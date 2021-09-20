Bergama'da, Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan sevinci - Son Dakika

Başkan Koştu, "Hemşehrimiz Rüstem Kurhan ile gurur duyuyoruz. Ampute Milli Takımı'mızın şampiyonluğu Bergama'mıza büyük bir sevinç yaşattı. Tüm Bergama olarak şampiyonluğu elde ettiğimiz Türkiye- İspanya maçını büyük bir heyecanla izledik" dedi.

Bergama'nın Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden ve 7 yaşında mahallede bulunan Kontinü salça çıkarma makinesinde geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybeden, ailesi ve babası Akın Kurhan'ın fedakârlıkları ile yaşama küsmeyen Rüstem Kurhan, köy meydanında oynadığı ve çok sevdiği futbol'da son 4 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Bu başarıları ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve Ampute Milli Takım'da kariyerine devam eden Rüstem Kurhan'ın da oynadığı Türkiye-İspanya Maçı ile Ampute Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğu'nu göğüsledi.

BAŞKAN KOŞTU; "SAHADA HEMŞEHRİMİZ RÜSTEM KURHAN'I DA GÖRMEK ŞAMPİYONLUK SEVİNCİMİZİ DAHA DA ARTIRDI"

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğu'nun kazanıldığı Türkiye-İspanya maçında ikinci yarı oyuna giren Rüstem Kurhan'ın da yer almasına çok sevindiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şampiyonluğu elde ettiğimiz maçta hemşehrimiz Rüstem Kurhan'ın da oynaması sevincimizi daha da artırdı. Rüstem Kurhan'ın azmi, her şeye rağmen yaşama sıkı sıkı tutunması ile hem mutlu olduk. Hem gururlandık. Kendisine bu gururu ve sevinci biz hemşehrilerine yaşattığı için teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum" dedi.