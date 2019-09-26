Son Dakika Haberleri: Bergama'da Aşure Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Bergama'da Aşure Günü etkinliği

24 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde 14 Eylül Anadolu Lisesi tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Bergama'da Aşure Günü etkinliği, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde 14 Eylül Anadolu Lisesi tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Muharrem ayı kapsamında 14 Eylül Anadolu Lisesi'nin bahçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde yapılan aşureler, birlik ve beraberlik duasının ardından öğrencilere ve konuklara dağıtıldı.

Okul Müdürü Mehmet Narcı, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ifadesi olan Aşure Günü etkinliğimize katılan herkese ve katkı sunan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene de böyle bir etkinlikte yine bir arada oluruz." dedi.


Etkinlikte yaklaşık 1000 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:11:13. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama'da Aşure Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]