Bergama'da Aşure Günü etkinliği

İzmir'in Bergama ilçesinde 14 Eylül Anadolu Lisesi tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Muharrem ayı kapsamında 14 Eylül Anadolu Lisesi'nin bahçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde yapılan aşureler, birlik ve beraberlik duasının ardından öğrencilere ve konuklara dağıtıldı.

Okul Müdürü Mehmet Narcı, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ifadesi olan Aşure Günü etkinliğimize katılan herkese ve katkı sunan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene de böyle bir etkinlikte yine bir arada oluruz." dedi.



Etkinlikte yaklaşık 1000 kişilik aşure ikramı yapıldı.