Son Dakika Haberleri: Bergama'da Baba Oğul Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı

Bergama'da Baba Oğul Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı

1 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde gerçekleşen buzağı hırsızlığıyla ilgili baba ve oğlun da aralarında bulunduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

Bergama'da Baba Oğul Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Bergama ilçesinde gerçekleşen buzağı hırsızlığıyla ilgili baba ve oğlun da aralarında bulunduğu 3 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Kırsal İneşir Mahallesi'nde yaşayan Fatma Karabıyık'a ait buzağının çalınması üzerine soruşturma başlatan jandarma, geçen pazartesi günü Nizamettin Büyük (50), oğlu Gökhan Büyük (27) ve çalıntı hayvanı satın alan E.M.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlılar, işlemleri tamamlanınca dün (salı) adliyeye sevk edildi. Hayvanın çalıntı olduğundan haberi olmadığını söyleyen E.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Nizamettin Büyük ve oğlu Gökhan Büyük ise tutuklandı. Buzağı ise sahibi Fatma Karabıyık'a teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:52 Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Bergama, Güncel
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