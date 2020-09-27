Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü - Son Dakika

Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü

Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndüİZMİR'in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı.

Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü, System.String[]

Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü

İZMİR'in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan yangında 25 hektarı Bergama'da kalanı ise İvrindi'de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bergama'nın kırsal Oruşlar Mahallesi Madra mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yol kenarından başladığı belirlenen yangında, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 24 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yangın söndürme çalışmalarına 4 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile destek verdi. Arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Karaçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında, alevler havanın karanlık olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilememesi nedeniyle büyüyerek Balıkesir'in İvrindi ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana da sıçradı. Bunun üzerine Balıkesir'den de 6 arazözün söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, 8 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Günün ilk ışıkları ile birlikte 2 söndürme uçağı ve 4 helikopterin de katılımıyla soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Alevlerin ilk belirlemeye göre 25 hektarı Bergama, 75 hektarı da Balıkesir'de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi. Yangında, başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda hayvanın  telef olduğu da belirtildi.


Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü
Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü

Balıkesir, İvrindi, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü - Son Dakika

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