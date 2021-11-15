Bergama'da Bitkisel Atık Yağlarlar toplanıyor, çevre korunuyor - Son Dakika

Başkan Koştu, "1 litre bitkisel atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını, atık toplama noktalarımıza kullanılmış bitkisel yağları getirmelerini rica ediyorum" dedi.

HEDEF BERGAMA'DA KULLANILMIŞ BİTKİSEL YAĞLARIN HEPSİNİ TOPLAMAK

Belediye Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların daha da artırılacağına işaret eden Başkan Koştu, "Hedefimiz Bergama'da kullanılmış her bir litre yağın lavabolara ve dışarıya gelişi güzel atılmasını önleyebilmek" dedi.

YAĞLAR BİYODİZEL TESİSLERİNE GİDİYOR

Toplanan atık yağların biyodizel akaryakıt üretiminde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış tesislere gönderildiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bitkisel atık yağların toplanmasında farkındalığı arttırmak ve özendirmek için belediyemiz halk ekmek büfelerine getirilen her bir litre bitkisel atık yağ karşılığında bir ekmek hediye ediyoruz. Bitkisel atık yağ üreticilerden (Lokanta, Pastane, Cafe, Mutfak, Hastane, Cezaevi v.b.)gelen taleplere göre belirlenen noktalara yağ toplama bidonları bırakıyoruz. Bu konuda önemli bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

5 LİTRE YAĞ BİRİKTİRENİN EVİNDEN ALINIYOR

Evlerden de bitkisel atık yağ topladıklarına dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, "Vatandaşlarımızın evlerinde biriktirmiş olduğu en az 5 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırmak isterlerse, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü 0 232 632 80 05 nolu telefondan arayıp talep oluşturabilirler. Ayrıca Fatih Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerindeki parkta ve Maltepe Mahallesi muhtarlığı yanındaki mobil atık getirme merkezlerimize de bırakabilirler. Toplama noktalarımıza atıklarını bırakarak bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.