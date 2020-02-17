Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bir inşaat şirketinden piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen malzemeleri çaldıkları iddia edilen üç çalışan gözaltına alındı.

Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde bir inşaat şirketinden piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen malzemeleri çaldıkları iddia edilen üç çalışan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması sahibinin, firmasının deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, kamera kayıtlarını inceledi. Şirkette çalışan H.S, Ü.Ç. ve E.Ç'nin farklı zamanlarda malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini sattıkları öne sürülen hurdacı İ.K. da yakalandı.

Şirketin 25 yıllık çalışanı H.S'nin çiftlik evinde sakladığı öne sürülen inşaat malzemeleri de şirket sahibine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, Ü.Ç, E.Ç. ve İ.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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