Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, Ü.Ç, E.Ç. ve İ.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, kamera kayıtlarını inceledi. Şirkette çalışan H.S, Ü.Ç. ve E.Ç'nin farklı zamanlarda malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması sahibinin, firmasının deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İzmir 'in Bergama ilçesinde bir inşaat şirketinden piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen malzemeleri çaldıkları iddia edilen üç çalışan gözaltına alındı.

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