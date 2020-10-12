Bergama'da çaylar Güler Abla'dan - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesi Çitköy Mahallesinde yaşayan Güler Kayalı (58), köy muhtarının teşviki ile 6 yıldır köy kahvehanesini çalıştırıyor. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarına baktıktan sonra kahvehaneyi açan, öğle aralarında eve gidip ev işlerini halleden Kayalı, kahvehaneyi çalıştırmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

İzmir Bergamalı iki çocuk annesi Güler Kayalı, köy muhtarının teşviki ile 6 yıldır köy kahvehanesini çalıştırıyor. Aynı zamanda Çitköy'de hayvancılık yapan Kayalı, sabah erken saatte kalkıp hayvanlarına bakıyor, ardından köy kahvesini açıyor. Öğle arası kahvehanesini kapatıp evdeki işlerine koşan Kayalı, ev işlerini de bitirdikten sonra akşam geç saatlere kadar müşterilerine çay servisi yapıyor. Kayalı, "Muhtarımız 6 yıl önce gelip köy kahvesini çalıştırmam için rica etti. Ben de muhtarın ricasını kabul ettim. Şu anda 58 yaşındayım ve 6 yıldır çalışıyorum. Kahvehaneyi işletmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

"Kadın eli değdi"

Bergama Çitköy Mahalle Muhtarı Mehmet Zeki Boz, "Köylerde kahvelerin bir meclisi olduğuna inanan bir insanım. Hakikaten köylerin meclisi kahvehanelerdir. Köydeki her şey kahvede konuşulur. Fakat bazen argo kelimeler, küfürler erkelerin egemen olduğu yerlerde daha baskın oluyor. Biz muhtarlığımızın ilk döneminde kahveyi çalıştırması için Güler Abla'dan ricacı olduk. 6 yıldır kendisi köyümüzün kahvesini çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi her taraf hijyenik. Kadın eli değdiği zaman temizliğin rengi ve şekli değişiyor. Belki de en önemlisi insanların birbirine karşı olan yaklaşımları, adap ve usulleri daha da değişiyor. Erkeklerin egemen olduğu bir yerlerde ya da erkeklerin çok olduğu yerlerde ister istemez argo kelimeler ya da küfür sarf ediliyor ama bir bayan olduğu zaman insanlar konuşmasına, oturmasına kalkmasına ve birbirlerine olan hitaplarına dikkat ediyor. Bu da bizim için pozitif bir kazanç diye değerlendiriyorum" diye konuştu.

"Kahvemizden ve kahvecimizden memnunuz"

Çitköy kahvesinin müdavimlerinden İsa Acarcalı (76) ise "Kahvede oturuyorum, kahvecimiz bayan. Kahvemiz temiz, çayımız temiz. Köyümüz de temiz. Diğer civar köylerden katılım da oluyor. Kahvemiz sabah 07.30'dan geceye kadar sürekli açık. Kahvemizden ve kahvecimizden memnunuz" sözlerine yer verdi. - İZMİR