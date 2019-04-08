Bergama'da CHP İtiraz Etti, AK Parti'nin Oyu Yükseldi
59 dakika önce
İZMİR'in Bergama ilçesinde, AK Parti'nin kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı.
İZMİR'in Bergama
ilçesinde, AK Parti
'nin kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP
'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu AK Parti'ye 35 oy çıkarken, CHP'ye de geçersiz oylardan 22'si yazıldı. Yapılan sayımın ardından sonuç değişmedi.
Bergama'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Hakan Koştu
, 33 bin 406 oy ile belediye başkanlığına seçildi. CHP'li İdris Yavuzyılmaz
da seçimde 32 bin 874 oy aldı. Bunun üzerine CHP, 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedi. İl Seçim Kurulu'nca kabul edilen itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu AK Parti'ye 35, CHP'ye ise 22 oy çıktı. Buna göre, AK Parti'nin oyu 33 bin 441'e, CHP'nin oyu da 32 bin 896'ya yükseldi. Belediye meclis üyeliğinde ise AK Parti 31, CHP de 21 meclis üyesi çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:24 Kaynak: DHA
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