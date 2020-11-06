Bergama'da çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangında bir ev, tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Yalnızev Mahallesi'ndeki evde elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yaşayanlardan Gülşen Tekin, sinir krizi geçirince Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının ardından aileyi, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de ziyaret etti.