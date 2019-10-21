Son Dakika Haberleri: Bergama'da çırçır fabrikasında yangın
Son Dakika Güncel Bergama'da çırçır fabrikasında yangın

Bergama'da çırçır fabrikasında yangın

23 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir çırçır fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bergama'da çırçır fabrikasında yangın, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir çırçır fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre çırçır fabrikasının pamuk dolu depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, söndürüldü. Yangın maddi hasara neden oldu.

Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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