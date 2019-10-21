Bergama'da çırçır fabrikasında yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir çırçır fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre çırçır fabrikasının pamuk dolu depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, söndürüldü. Yangın maddi hasara neden oldu.