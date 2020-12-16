Bergama'da depremde zarar gören 2 okul yıkılarak yeniden yapılacak - Son Dakika

Bergama'da depremde zarar gören 2 okul yıkılarak yeniden yapılacak
16.12.2020 11:03
İzmir'de meydana gelen depremde Bergama ilçesinde zarar gören iki okulun yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.
İzmir'de meydana gelen depremde Bergama ilçesinde zarar gören iki okulun yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.
AA muhabirine açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde ilçede zarar gören 14 derslikli Osman Nuri Ersezgin ile 16 derslikli Gazi ilköğretim okullarının yıkımına başlandığını belirtti.
Yıkılan okulların yerine her biri 24 derslikli yeni binalar yapılacağını belirten Koştu, yıkımı tamamlanan öğretmenevinin yerine ise şu anda her hangi planlama yapılmadığını, önceliğin okullara verildiğini aktardı.
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