Bergama'da Dünya Kültür Mirası çalışmaları için anket yapıldı - Son Dakika

Bergama'da Dünya Kültür Mirası çalışmaları için anket yapıldı

27.01.2021 11:51
Bergama'da Dünya Kültür Mirası çalışmaları için anket yapıldı, System.String[]

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 7'nci yılında şehir halkı ile bir anket çalışması yapıldığını belirtti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 7'nci yılında şehir halkı ile bir anket çalışması yapıldığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada Bergama sakinlerinin ve ziyaretçilerin görüşlerini almak amacıyla UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) işbirliğiyle yapılan anketin ön değerlendirme raporunun Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk tarafından Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koştu, bin 34 kişiyle yapılan anket sonucu halkın UNESCO Dünya Mirası Listesine girilmesiyle ilgili yeteri kadar bilgilendirilmediğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Anket sonuçlarının kendileri için yol gösterici nitelikte olduğunu ifade eden Koştu, yapılan çalışmalarla ilgili yerelde yetersizlik ve memnuniyetsizlik hissinin görece daha baskın olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Halkın süreçle ilgili beklentilerinin gerçekleşmediğinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Koştu, şunları kaydetti:

"Ankete katılanların Bergama'nın kültürel miras alanları ile yüzde 70'in üzerinde bir ziyaret ilişkisi olduğu halde Bergama'nın UNESCO Dünya Miras Listesine alınma tarihi gibi temel bir bilgi hakkında doğru cevap verme oranının yüzde 38,5 olması oldukça düşündürücüdür. Örneklemin eğitim düzeyinin yüksek olmasına rağmen Bergama'nın çeşitli mahallelerinde ikamet eden katılımcıların önemli bir çoğunluğunun miras alanının listeye girişi sırasında ilçede yaşamını sürdürdüğünü fakat bu durumun hafızalarında yer etmemiş olduğunu düşünmek mümkündür. Bergama'nın sahip olduğu eşsiz kültürel değerlerle ilgili olarak halktan gelen güçlü bir bilgilendirme talebinden bahsetmek mümkündür. Alanın UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almasının olası getirileri konusunda kamuoyunun genelde olumlu bir yargıya sahip olduklarını söylemek mümkündür."

UNESCO Dünya Mirası, Hakan Koştu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'da Dünya Kültür Mirası çalışmaları için anket yapıldı - Son Dakika


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