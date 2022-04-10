Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu

10.04.2022 23:26
Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu

Bergama'da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan polisler, emekli ve gazi polisler ile şehit aileleri, iftar programında bir araya geldi.

Bergama'da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan polisler, emekli ve gazi polisler ile şehit aileleri, iftar programında bir araya geldi.

Belediye Güzellik Ilıcası tesislerinde düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pastayı kesti. Programda emekli polis memurlarına, şehit polis ailelerine ve düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, emniyet ve jandarmanın geçmişten bugüne kadar hep tarih yazdığını belirterek, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Polis Teşkilatımızın 177. yıl dönümünü kutlarım." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, teşkilatın 177. yıl dönümünü kutladı, şehit polisleri rahmetle andı.

Polis teşkilatının gerçekten zor bir görevi icra ettiğini belirten Koştu, "Bir şehirde kimin başı sıkışsa Emniyet Müdürlüğüne gider. Bir yabancı gelse önce polis teşkilatına gidip yardım ister. Onlar da her zaman kapıları açık onlara yardım ederler." dedi.

YORUMLAR
500
Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılını zeybek oynayarak kutladı Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılını zeybek oynayarak kutladı Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı

Hisarcık, Bergama, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement